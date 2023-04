Die Deutsche Post DHL hat mit dem Andi’s Wecklädl in der Hauptstraße 25 in Ramberg einen neuen Paketshop. Dieser ist 51,5 Stunden die Woche geöffnet. Der Kunde kann hier Biefmarken kaufen, Pakete versenden und abholen, Paket- und Retrourenlabels ausdrucken lassen und sich seine Pakete an die Filiale beziehungsweise die Packstation schicken lassen.

Info



Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 6 bis 11 Uhr und 11.30 bis 15 Uhr. Samstag von 6 bis 12.30 Uhr und Sonntag von 8 bis 10.30 Uhr.