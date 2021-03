Die Planung für den Ausbau des Glasfasernetzes in Roschbach, Edesheim, Hainfeld, Weyher, Rhodt, Burrweiler, Flemlingen, Gleisweiler, Gommersheim und Venningen ist abgeschlossen, informiert die Firma Deutsche Glasfaser, die dort 5200 Haushalte anschließen wird. Derzeit laufen die Hausbegehungen, und die Baumaschinen stehen in den Startlöchern. Im ersten Schritt werden die Leerrohre in die Straßen verlegt, in die dann die Glasfasern eingeblasen werden. Während der Bauarbeiten kann es vorkommen, dass geöffnete Stellen im Asphalt oder Pflasterung nur provisorisch geschlossen werden, da sie eventuell ein weiteres Mal aufgenommen werden. Zum Ende der Bauarbeiten werden die Bereiche final geschlossen. Die betroffenen Anlieger werden vor Baubeginn mit einem Schreiben im Briefkasten informiert. In Kürze soll ein Baubüro in der VG Edenkoben öffnen, in dem sich Bürger informieren können. Zudem kann man sich über die kostenlose Hotline 02861 89060940 montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr informieren.