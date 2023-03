Die Deutsche Glasfaser arbeitet mit Hochdruck an der Versorgung der Haushalte in den Landauer Stadtteilen mit schnellem Internet. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, sind seit Ende Januar die Tiefbauarbeiten im Gange.

Die Firma Selecta, Baupartner der Deutschen Glasfaser, habe auch mit den Hausbegehungen begonnen, um die Verlegung der Glasfaserleitungen auf den Grundstücken zu planen. In Godramstein seien bereits 314 von 1311 Anschlüssen gelegt. Nußdorf, Mörzheim, Wollmesheim, Arzheim, Dammheim und Mörlheim folgten genau in dieser Reihenfolge im Laufe des Jahres, teilt Firmensprecherin Jayne Severien mit.

Nach Angaben von Agija Bulina, Projektmanagerin Bau, werden die Leerrohre mithilfe von Fräsen minimalinvasiv in die Straßen eingebracht und die Glasfaser verlegt. Gehwege und Straßen würden provisorisch verschlossen, um beim Bau der Hausanschlüsse schnell geöffnet werden zu können. Zum Ende der Bauarbeiten würden die Straßen wieder hergestellt, versichert der Digital-Versorger. Bei einer Schlussbegehung werde der Zustand der Oberflächen von der Stadt geprüft.

Info



Fragen zum Bau beantwortet die Deutsche Glasfaser unter der Hotline 02861 890 60940 montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr.