Das Telekommunikationsunternehmen Deutsche Glasfaser startet mit der sogenannten Nachfragebündelung: Das Unternehmen versucht, jeweils mindestens 40 Prozent der Haushalte zu einem Anschluss zu bewegen, damit der jeweilige Ort mit schnellem Glasfaser bis ins Haus ausgestattet werden kann. Wie berichtet, will das Unternehmen die Landauer Stadtdörfer erschließen und bis zum 17. Juli entsprechende Vorverträge abschließen. Für diese Kunden ist der Hausanschluss kostenfrei, der sonst 750 Euro kostet. Das Angebot gilt für Arzheim, Dammheim, Godramstein, Mörlheim, Mörzheim, Nußdorf, Queichheim, Wollmesheim und Wollmesheimer Höhe. Dazu gibt es zwei digitale Infoabende am Dienstag und Mittwoch, 27. und 28 April, jeweils 19 Uhr. Informieren kann man sich auch in zwei Servicepunkten in Billigheim-Ingenheim, Marktstraße 3, oder Ranschbach, Weinstraße 50, sowie unter der Telefonnummer 02861 8133410, unter der man auch einen Beratungstermin in den eigenen vier Wänden vereinbaren kann. Weitere Infos gibt es unter www.deutsche-glasfaser.de.