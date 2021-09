Die Deutsche Bank hat vor wenigen Tagen nach umfangreicher Modernisierung ihre Filiale in Landau wiedereröffnet. Das Gebäude wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Grund auf umgestaltet und modernisiert, wie das Unternehmen mitteilt. Es sei ein siebenstelliger Betrag investiert worden. Die Fläche am Standort beträgt rund 450 Quadratmeter und erstreckt sich vom Untergeschoss bis in das erste Obergeschoss. Entstanden sind mehrere neu gestaltete Beratungsräume sowie offene Beratungsplätze. Laut Filialdirektorin Barbara Zschoch will die Bank in Landau weiter wachsen. Mit dem Standort Landau verbinde die Deutsche Bank eine bald 92 Jahre zurückreichende Geschichte.