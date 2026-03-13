Zum achten Mal findet am Samstag, 14. März, ab 19 Uhr ein deutsch-französisches Sprungbrett junger Talente statt.

Die Veranstaltung in der Aula des Alfred-Grosser-Gymnasiums Bad Bergzabern wird organisiert von den Lions Clubs aus Bad Bergzabern und Wissembourg. Ziel ist nach Angaben der Veranstalter, jungen Talenten aus der Region eine Plattform vor Publikum zu geben und sie zu fördern.

Nach einem Casting Anfang Februar wählte die Jury – jeweils zwei Experten aus Deutschland und Frankreich – die besten Talente aus. Die zehn bis 22 Jahre alten Teilnehmer bieten ihre Künste in den Kategorien Gesang, Instrumentaler Vortrag und Sport oder Akrobatik an. Am Ende des Abends wählt die Jury die Preisträger in der jeweiligen Kategorie aus. Jeder Teilnehmer bekommt zudem eine Urkunde als Anerkennung für seine Leistung.

Unterstützt wird die Veranstaltung von Sponsoren aus Bad Bergzabern und Umgebung. Der Erlös kommt einem kulturellen deutsch-französischen Projekt zugute. Eintrittskarten (zehn Euro Erwachsene, fünf Euro Jugendliche) können bei Heinrich Schnelloh unter Telefon 0171 9566366 oder E-Mail an heinrich.schnelloh@gmx.de reserviert und bis eine Stunde vor Beginn an der Abendkasse abgeholt werden.