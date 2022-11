Am Freitag, 11. November, 18 Uhr, kommen die beiden Autoren Stefanie Wally und Klaus Stenzel in den Ratssaal der Stadt Annweiler zu der Lesung „Grenzen überwinden – ins Gespräch kommen“. Die Karlsruherin und der Speyerer setzen sich als Westdeutsche mit der deutsch-deutschen Geschichte auseinander. Beide verbinden intensive Briefkontakte mit jeweils einem Menschen aus der ehemaligen DDR, die allerdings unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Korrespondenzen haben die beiden „Wessis“ in Büchern publiziert. Besonders intensiv diskutiert werden darin die Themen Freiheit, Unterdrückung und Aufbruch im geteilten sowie im wiedervereinten Deutschland. Bei der Lesung stehen Auszüge aus den Büchern beider Autoren im Fokus. Im Anschluss an die Präsentation wollen die Autoren mit dem Publikum ins Gespräch kommen.