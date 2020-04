In den Kreisen Germersheim und Südliche Weinstraße sowie der Stadt Landau gibt es neun neue Corona-Infektionen seit Donnerstag. Alle ermittelbaren Kontaktpersonen werden über die Infektion informiert. Die Gesamtzahl der Infektionen stieg auf 330, aber 215 Infizierte sind auch schon wieder gesund, 40 mehr als am Vortag.

Das Gesundheitsamt in Landau hat zwei Neuinfektionen registriert. Deren Gesamtzahl stieg auf 207. Zugleich gelten 145 Menschen (21 mehr als am Donnerstag) als gesundet, weil sie gegen Ende ihrer 14-tägigen Quarantäne symptomfrei waren. In der Verbandsgemeinde Annweiler gibt es noch fünf Infizierte, in der VG Bad Bergzabern fünf, in der VG Edenkoben fünf, in der VG Herxheim sieben, in der VG Landau-Land fünf, in der VG Maikammer drei, in der VG Offenbach vier und in der Stadt Landau 27. Bei allen Angaben handelt es sich um die offiziell bekannten Werte, die Dunkelziffer ist unbekannt.

Der Landkreis Germersheim meldet noch 50 Infizierte, 17 weniger als am Vortag. 75 Menschen sind wieder gesundet. Seit Ausbruch der Pandemie sind 127 Menschen positiv auf Corona getestet worden. 