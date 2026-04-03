In der Stadt Landau waren im März 1801 Frauen und Männer bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet, wie die Behörde mitteilt. Das waren 19 mehr als im Februar und 71 mehr als im März des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit gegenüber dem Vormonat unverändert bei 6,5 Prozent. Im März des vergangenen Jahres lag sie bei 6,4 Prozent.

Im Landkreis Südliche Weinstraße waren im März 3081 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das waren 35 beziehungsweise ein Prozent weniger als im Februar, allerdings auch 139 oder fünf Prozent mehr als im März des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent gesunken. Im März des vergangenen Jahres lag sie bei 4,7 Prozent.