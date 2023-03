Gleich wegen zweier Delikte am Dienstag im und beim Rewe-Markt in der Landauer Haardtstraße ermittelt die Polizei gegen einen mutmaßlichen Dieb. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Ladendetektiv den Mann beim Stehlen erwischt. Da sich der Täter körperlich gegen einen Ladendetektiv gewehrt hat, wird aus dem Diebstahl ein räuberischer Diebstahl, erklärt ein Polizeisprecher. Dem Detektiv gelang es trotzdem, denn Mann bis zum Eintreffen der Polizisten festzuhalten. Der Beschuldigte war bereits amtsbekannt. Stutzig wurden die Polizisten, weil der Mann ein hochwertiges Mountainbike der Marke On-One Hello Dave dabei hatte. Er konnte nicht nachweisen, dass ihm das Rad gehört, also haben die Beamten es sichergestellt. Nun wird wegen zweier möglicher Straftaten gegen den Mann ermittelt. Der Besitzer des Rads wird gebeten, sich bei der Landauer Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.