Er ist 14 Meter hoch und stammt aus dem Schwarzwald: Der Weihnachtsbaum für den Landauer Rathausplatz. Mit schwerem Gerät ist er am Mittwochmittag angeliefert worden, bevor er unter der Regie von Willi Rapp aufgestellt worden ist. Der Spirkelbacher handelt selbst mit Weihnachtsbäumen und ist für den Job in Landau der geeignete Mann. Der Baum kommt dennoch aus dem Schwarzwald, auch, weil der Transport eines so großen Baums von der Autobahn kommend besser zu bewerkstelligen ist als durch die Ortschaften, sagte Bernd Wichmann, Leiter des Büros für Tourismus Landau. Nun wird der Baum noch geschmückt und mit einer Lichterkette behängt. Der Thomas-Nast-Nikolausmarkt beginnt am Donnerstag, 24. November, und dauert bis einschließlich Mittwoch, 21. Dezember.