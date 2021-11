Wie soll der Landauer Weihnachtsbaum heißen? Das hatte die RHEINPFALZ gefragt und eine doch recht kurze Frist gesetzt, um Vorschläge per E-Mail einzureichen. 35 Mails waren gekommen, dazu weitere Vorschläge per Facebook – am Ende hat sich die vierköpfige Jury bestehend aus Marktmeisterin Sonja Brunner-Hagedorn und Stadtsprecherin Sandra Diehl von städtischer Seite sowie Ali Reza Houshami und Falk Reimer von der RHEINPFALZ auf den Namen Nastl geeinigt.

