LANDAU. Am Mittwoch, 24. Februar, wird das Impfzentrum Landau/Südliche Weinstraße in der Albert-Einstein-Straße in Landau den Betrieb aufnehmen.

Die Stadt Landau und der Landkreis Südliche Weinstraße informieren, wie die neue Einrichtung im Landauer Gewerbepark am Messegelände zu erreichen ist. Es gibt auch einen kostenlosen Fahrdienst vom Hauptbahnhof.

Anfahrt mit dem Auto

Das Impfzentrum befindet sich in der Albert-Einstein-Straße 29 in 76829 Landau. Innerhalb und außerhalb Landaus weisen Hinweisschilder den Weg. In der Albert-Einstein-, der Max-Planck- und der Gustav-Hertz-Straße sind Parkplätze für die Besucher reserviert. Sie dürfen für die Dauer von zwei Stunden kostenfrei mit Parkscheibe auf den reservierten Parkplätzen parken, heißt es in einer Pressemitteilung. Entsprechende Schilder sind aufgestellt, die Anlieger informiert.

Im Hof des Impfzentrums darf nicht geparkt werden. Nach Rücksprache mit den Mitarbeitern der Security vor Ort ist es aber möglich, kurz in den Hof zu fahren und einen Gehbeeinträchtigten abzusetzen. Bei Bedarf stehen auch Rollstühle zur Verfügung.

Die Verwaltungen weisen darauf hin, dass das Parkplatzkonzept während des Betriebs des Impfzentrums fortwährend überprüft und bei Bedarf modifiziert wird, um einen möglichst reibungslosen Impfvorgang, aber auch einen möglichst reibungslosen Verkehr im Gebiet gewährleisten zu können.

Anfahrt mit dem Bus

Ab dem Impfstart fährt die Buslinie 535 das Impfzentrum an. Eine zusätzliche Bushaltestelle „Impfzentrum“ wurde eingerichtet. Sie wird zwischen 6 und 20 Uhr zweimal pro Stunde bedient. Die genauen Fahrzeiten sind dem aktuellen Fahrplan an den Haltestellen zu entnehmen und unter www.vrn.de oder in der myVRN-App abrufbar. Die Linie fährt unter anderem folgende Haltestellen im Stadtgebiet Landau an: Wollmesheimer Höhe – Kreisverwaltung – Westring – Alter Meßplatz – Deutsches Tor – Hauptbahnhof – Impfzentrum – Horst bzw. Hauptbahnhof – Danziger Platz – Impfzentrum – Hauptbahnhof.

Die eingesetzten Busse sind barrierefrei. Die Haltestelle am Impfzentrum selbst ist dies nicht, jedoch ist der Ein- und Ausstieg für Rollstuhlfahrer über eine im Bus vorhandene Rampe möglich. Die beiden nächstgelegenen Haltestellen Gustav-Hertz-Straße und Albert-Einstein-Straße sind beide barrierefrei ausgebaut und rund 300 Meter vom Impfzentrum entfernt.

Fahrdienst vom Hauptbahnhof

Das ist neu: Für Bürger der Stadt Landau und des Landkreises Südliche Weinstraße, die einen Transport vom Hauptbahnhof in Landau zum Impfzentrum (und wieder zurück) benötigen, bieten Stadt und Kreis einen kostenfreien Fahrdienst an. Entsprechende Hinweisschilder mit den Telefonnummern von drei Fahrdienstunternehmen sind sowohl am Hauptbahnhof als auch am Ausgang des Impfzentrums angebracht. Vorzuzeigen ist lediglich die Terminbestätigung. Die Fahrzeuge sind mit dem Aufkleber „Wir fahren Sie gerne zum Impfzentrum“ und dem Logo des Impfzentrums gekennzeichnet.