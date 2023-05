Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er sei ein „Architekt des Waldes“ – so erklärt Revierförster Christian Schnepf seine Aufgabe. Das Werk des 57-Jährigen wird wohl nicht in wenigen Monaten oder Jahren vollendet sein. Der Wald verändert sich stetig und entwickelt sich weiter. „Was wir heute planen, wird erst in fünfzig bis hundert Jahren sichtbar“, sagt Schnepf.

Einfach wird Schnepfs Arbeit nicht: Der Klimawandel mit seinen heißen und trockenen Sommern setzt den Bäumen zu. „Nicht mehr nur die Fichte, sondern auch die