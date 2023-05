Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwie wissen gerade viele nicht, was sie so treiben sollen. Haben Sie den Eindruck nicht auch? Ferienzeit, keiner hat so richtig Lust, alles dümpelt ein bisschen vor sich hin. Gibt ja auch gerade keine