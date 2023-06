Es wird die Menschen, die sich trauen wollen, mit Sicherheit entzücken: „Auf besonderen Wunsch“, sagt er laut einer Mitteilung der Stadt, steht nun auch Lukas Hartmann als Standesbeamter zur Verfügung. Die entsprechende Fortbildung in Bad Salzschlirf habe er abgeschlossen. Also, wer mit dem Partner(in) in den heiligen Stand der staatlichen Ehe treten will, kann dies nun mit dem Segen des künftigen Herrn Bürgermeister persönlich tun. Wobei, das mit dem Segen ist so eine Sache ... mit der katholischen Kirche hat sich Hartmann ja erst im vergangenen Jahr angelegt, als er im Oberbürgermeister-Wahlkampf erklärte, die Zusammenarbeit mit der Institution beenden zu wollen, wenn jemals ein Mitarbeitender diskriminiert werde. Und mit den Protestanten gab’s ja im Zuge der Demos gegen Rechts Knatsch. Vielleicht dann ohne Segen.

„Gerne im feierlichen Rahmen“

Aber: Natürlich kann Hartmann das auch politisch nutzen. Er ist ja nicht so ganz unumstritten in Landau. Meist ist die Kritik an seiner Politik unangemessen, in ganz seltenen Fällen haben seine Kritiker in Detailfragen recht, würde er möglicherweise einräumen. Nun hat er zwei Chancen: Zunächst einmal sollte er alle Ehen von Südstädtern, Katholiken und Autofahrern schließen. Grundsätzlich. So könnte er das Verhältnis zu diesen wieder kitten. Denn wer spricht schon schlecht über den Mann, der als Standesbeamter bis in alle Ewigkeit auf den Fotos mit dabei ist? Richtig: niemand.

Aber man könnte das auch als Machtmittel nutzen, um Kritiker zum Schweigen zu bringen. Politberater würden Hartmann empfehlen, folgende Aussage bei jeder Gelegenheit zu wiederholen: „Wir haben als Verwaltung auch Social Media im Auge und sehen, wer meinetwegen meckert. Diesen Menschen bieten wir gerne Gespräche in feierlichem Rahmen an – beispielsweise bei ihrer Hochzeit oder der ihrer Kinder, die ich gerne schließen werde.“ Was meinen Sie, wie schnell Ruhe im Karton wäre?