Spazieren zu gehen ist schwierig geworden. Das liegt daran, dass unter anderem Rechtsextreme die Bezeichnung der friedlichsten Tätigkeit neben dem Loriot’schen „Einfach-nur-auf-der-Couch-sitzen“ für sich beanspruchen. Mit der Folge, dass Leute, die wirklich an einem Montagabend nur durch die Gegend latschen möchten, von der Polizei schief angeschaut werden. Glücklicherweise waren die Sternsinger nicht am Montag unterwegs. Sie haben stellvertretretend für die Landauer Haushalte das Rathaus gesegnet, teilt die Stadt mit. Freuen dürfte das den gläubigen Christen und künftigen Sparkassenverbands-Chef Thomas Hirsch, dem ja wegen der angekündigten Aufgabe seines Amts als von den Landauern gewählter Oberbürgermeister der Tanz ums Goldene Kalb vorgeworfen wird. Gottes Segen ruht nun also auch in seinem letzten Amtsjahr auf ihm. Ob der Sparkassen-Palast in Mainz gesegnet wurde, ist unklar. So oder so: Bei der üppigen Steigerung des Salärs wird es einen Goldregen für Hirsch geben. Lasset uns beten, dass keine Münzen vom Himmel fallen. Das wäre lebensgefährlich.