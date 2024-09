Es war nie leicht, den Überblick zu behalten, und das wird es wohl auch nie sein. Hier ploppt eine Einbahnstraße auf, da eine Baustelle, da ist plötzlich eine fertig, während davor noch Schilder rumstehen, die wahrscheinlich erst dann abgeräumt werden, wenn sie woanders gebraucht werden. Und Bescheid sagen tut keiner – früher wie heute. Wir werden alle damit leben müssen, dass sich über Nacht in Landau alles ändern kann. Also sollten wir das positiv sehen. So bleiben wir geistig flexibel und lernen auch Teile dieser wundervollen Stadt kennen, die wir gegebenenfalls niemals sehen wollten. Aber wir sind hier nicht bei „Wünsch dir was“, das Schild hat immer recht. Wir sind hier ja weder bei den Hottentotten noch im Saarland! Und wenn die legendäre Abteilung Straße ein Schild mit einem nach links zeigenden Pfeil aufstellt und den Text „Nur nach rechts abbiegen“ drauf schreibt, werden wir uns auch brav daran halten. Und leise und still weinen.