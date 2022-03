Die Entwicklung des Landauer Wohnparks am Ebenberg geht auf die Zielgeraden. Demnächst werden die letzten beiden Grundstücke auf dem Konversionsgelände im Süden der Stadt vermarktet. Die Investoren stehen Schlange.

Christoph Kamplade hat mit mehreren Interessenten gerechnet. Dass es aber am Ende so viele waren, hat den Stadtbaudirektor doch erstaunt. Weder er noch Oberbürgermeister Thomas Hirsch wissen, wer sich für die Flächen beworben hat.

Das Verfahren läuft anonymisiert. Und das hat seinen Grund. Die Stadt Landau hat mit der Konzeptvergabe einen Weg beschritten, der mittlerweile in Rheinland-Pfalz als Erfolgsmodell gilt. Stadtchef Hirsch betont in einer Pressemitteilung, dass dieses in Landau schon seit zehn Jahren mit viel Pionierarbeit umgesetzte Modell inzwischen bundesweit als vorbildlicher Weg der zukunftsfähigen Quartiersentwicklung gilt.

Grundstücke zum Festpreis

Es gewinnt also der Bewerber, der das beste Konzept vorgelegt hat. Anfangs hat die Stadtverwaltung noch dem höchsten Bieter den Zuschlag gegeben, das ist lange vom Tisch. Heute entscheidet der Inhalt. Den Preis gibt die Verwaltung vor. Im einen Fall sind es 1,7 Millionen Euro, im anderen Fall 2,5 Millionen Euro.

Der Bauausschuss trifft am 26. April die Entscheidung, welche der 29 Konzepte umgesetzt werden sollen. Nur zwei Bauherren kommen zum Zuge. Erst bei dieser öffentlichen Sitzung wird das Geheimnis gelüftet, wer hinter den Ideen steckt. Bei den Konzeptvergaben setzt die Verwaltung eine Jury ein, die alle Vorschläge prüft und bewertet. Ihr gehörten nun neben dem Oberbürgermeister drei externe Experten aus Städtebau, Landschaftsplanung und Architektur sowie sechs Mitglieder der Ratsfraktionen an. Für jedes der Grundstücke wurden drei Sieger gekürt. Wie Bauamtschef Kamplade am Rande einer Baustellenbesichtigung dieser Tage meinte, seien all diese Entwürfe gut zu realisieren und auch sehr geeignet.

Lockere Bebauung

Es geht um insgesamt fast 11.000 Quadratmeter. Die kleinere der beiden Flächen, Baufeld 25 b/d, liegt unmittelbar an der Panzerhalle. Dort sollen einmal 20 bis 25 Familien wohnen, in Reihenhäusern – neudeutsch Townhouses – und Einfamilienhäusern. Das Grundstück soll locker bebaut werden, damit die umgebaute Panzerhalle nicht eingeschnürt wird, sondern weiterhin zur Geltung kommt.

Das andere Grundstück, Baufeld 22a, liegt parallel zum Südpark und ist 6600 Quadratmeter groß. Die Verwaltung sieht dort die Möglichkeit, für 40 bis 45 Familien die in der Nachbarschaft begonnene Blockrandbebauung mit Gebäuden unterschiedlicher Typologien fortzusetzen. Denkbar seien sowohl Townhouses als auch Reihen- oder Mehrfamilienhäuser.

Wer sich für die Vorschläge interessiert, soll voraussichtlich im Mai die Gelegenheit bekommen, einen Blick darauf zu werfen. Die Verwaltung möchte die Entwürfe dann ausstellen.