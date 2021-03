Am Dienstag, 16. März, 15 Uhr, öffnen die Mitarbeiter des Landauer Ruhango-Marktes wieder die Halle im Justus 4 in Landau zum Verkauf. Der Freundeskreis Ruhango-Kigoma verweist darauf, dass die Räume nur mit medizinischen oder FFP2-Masken betreten werden dürfen und die Abstandsregeln einzuhalten sind. Deshalb sei bei entsprechendem Publikumsandrang mit Wartezeiten am Einlass zu rechnen. Pro Haushalt werden maximal zwei Personen eingelassen, keine Kinder. Warenspenden nimmt der Verein erst ab Donnerstag, 6. April, wieder an, allerdings keine Winterkleidung. Informationen auch unter www.freundeskreis-ruhango-kigoma.de oder auf Facebook.