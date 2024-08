Zum zweiten Mal gibt es in Landau eine Kinderstadt der Landauer Jugendförderung. Lukas, Lara, Sofiia, Sophia und Lars berichten, was sich am Donnerstag, dem vierten Tag, getan hat.

Wir sind jetzt schon vier Tage in der Kinderstadt. Heute haben wir uns als Presseteam die Frage gestellt: Was ist eigentlich an der Kinderstadt so besonders? Lukas meint, dass die Kinderstadt so besonders ist, weil sich die Kinder selbst ausdenken können, wie es läuft. Lara sagt dazu: „Es ist so wie in einer richtigen Stadt, man kann hier selbst Geld verdienen, arbeiten und sich etwas kaufen.“

Das Presseteam hat außerdem noch ein paar andere Kinder und Betreuende in der Stadt zu dem Thema interviewt. Lasse von der Verwaltung, Bank und Post wurde gefragt, warum er sich diese Arbeit ausgesucht hat. Er antwortete, dass er sich den Beruf ausgesucht hat, weil er spannend ist und er ihm sehr gut gefällt.

„Wir haben total viel Spaß“

Heute ist Emil, ein anderer Bewohner der Kinderstadt, beim Graffiti, das macht ihm sehr viel Spaß. Theo wiederum arbeitet im Kinderzentrum und erstellt verschiedene Stempel, zum Beispiel Namensstempel und mit Motiven wie Feuerlöschern und Herzen. Yvonne, eine Betreuerin des Kosmetiksalons, gefällt am besten die Vielzahl von unterschiedlichen Kindern mit ihren zahlreichen Talenten. Sie findet es toll, dass Kinder hier das Sagen haben und zwischen so vielen unterschiedlichen Angeboten wählen können.

Edda, eine Bewohnerin der Kinderstadt, beantwortete die Frage, was sie an der Kinderstadt mag, wie folgt: „Wir haben total viel Spaß, sind viel draußen und haben keine mobilen Geräte, und das finde ich sehr gut.“ Jule gefallen die vielen Stände am besten.

Die Polizei kommt zu Besuch

Andere Kinder haben gesagt, dass es besonders ist, dass sie lernen, wie es läuft, sie in Berufe reinschnuppern können, unterschiedliche Menschen kennenlernen und viele unterschiedliche Erfahrungen sammeln. Manchen fällt es jetzt auch leichter, ihre Eltern zu verstehen.

In der Kinderstadt gab es heute bei dem Tagesangebot etwas richtig Cooles: Die Polizei ist extra für uns gekommen und wir haben alle gelernt, was die Polizei macht. Ganz besonders war, dass ein Polizeihund in der Mittagspause kam und uns seine Tricks gezeigt hat. Wir haben auch die Polizei interviewt und gefragt, wie ihnen die Arbeit mit Kindern gefällt. Frau Meyer erzählte uns, dass sie täglich mit Kindern arbeitet, ihr das viel Spaß macht und sie sich immer darauf freut. Ihre Kollegin, Frau Ditzel, macht das dagegen nicht regelmäßig und meinte, dass sie sich freut, etwas Neues auszuprobieren und es ihr sehr gefällt.