Bei einer Verkehrskontrolle am Samstag Vormittag in der Brandenburger Straße stellte die Polizei einen 42-Jährigen, gegen ein Haftbefehl in Höhe von über 1000 Euro bestand. Der Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße stand außerdem unter Drogen, was ein Test vor Ort bestätigte. Im Auto des Mannes fand die Polizei ein verbotenes Einhandmesser, und in der Wohnung später auch noch Betäubungsmittel. Auf den Mann kommen mehrere Strafverfahren zu, der Führerschein wurde eingezogen. Immerhin habe die Vollstreckung des Haftbefehls mit Zahlung des offenen Betrags abgewendet werden können, heißt es im Polizeibericht.