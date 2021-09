Eine Schlange auf dem Parkplatz, eine Kuh auf den Bahngleisen oder ein Pferd auf der Autobahn – die Polizei muss immer wieder zu tierischen Einsätzen ausrücken. Doch der Anruf, der die Polizeidirektion Landau am späten Freitagnachmittag erreichte, war auch für die Beamten außergewöhnlich. In einem Handyladen mitten in der Stadt habe sich ein Pfau eingenistet, der sich einfach nicht vertreiben lasse, behauptete der Anrufer. Ein Streife machte sich erwartungsvoll auf den Weg in Richtung Innenstadt. Ein Pfau? Toll, echt schöne Tiere, sieht man selten. Umso größer war die Enttäuschung für die beiden Polizisten, als sie in besagtem Geschäft eintrafen. Der Pfau entpuppte sich als simple Taube. Und diese machte sich noch dazu unvermittelt aus dem Staub, als sie die Gesetzeshüter erblickte. Es ist immer wieder erstaunlich, wie gut sich die Menschen im Tierreich auskennen. „Sie glauben gar nicht, wie viele Adler uns schon auf der Autobahn gemeldet wurden“, sagt der Einsatzleiter der Polizei und muss schmunzeln.