Für viele Landauer ist der Marathon am 3. Oktober der Höhepunkt der Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr. Ob er unvergesslich wird, liegt auch an den Leuten selbst. Straßensperrungen dürften kein Hinderungsgrund sein.

Udo Lichtenthäler ist Landaus Marathon-Man. Er und sein Team haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um den Marathon in die Geburtsstadt seines Erfinders heimzuholen. Und das im Olympiajahr. Eine großartige Idee. Der gebürtige Landauer Michel Bréal hatte 1896 vorgeschlagen, den Marathon zur olympischen Disziplin zu machen.

Nun sind es nur noch acht Wochen, bis dieser Hauch von Olympia Landau umweht. Es werden nicht so viele Läufer am Start sein wie beim Firmenlauf. Abgesehen von der Symbolik – und etwas Pathos darf es zum Jubiläum ruhig sein – haben die Läufe am 3. Oktober eine andere Qualität. Sie sind nicht kommerziell, sie vermitteln die Attraktivität Landaus und seiner Ortsteile, und sie ziehen sich über mehrere Stunden. Wer nicht mitläuft, sich aber darauf einlässt, die Starter anzufeuern und zu beklatschen, oder wer sich gar als Helfer engagiert, macht die Läufe nicht nur für sich zum Fest, sondern schafft auch Gemeinschaft im Jubiläumsjahr.

Natürlich sind Straßensperrungen ärgerlich, aber ein Marathon ist nun mal kein Festumzug mit begrenztem Radius. Das Konzept der Streckenführung ist durchdacht, von Läufern unter Gesichtspunkten wie Attraktivität und Schwierigkeitsgrad ausgewählt und stellt kein unüberwindbares Hindernis dar. Warum nicht als Gastronom mit dem Marathon für das eigene Angebot werben, auf Shuttles und Fahrradverbindungen hinweisen? Landau ist seit eh und je auch eine Stadt des Sports. Der Marathon am 3. Oktober adelt Landau. Und er macht die Stadt an diesem Tag erst recht zum interessanten Ausflugsziel.