Der Landauer Oliver Blanz nennt sich Malt Officer. Er tut in kleinem Maßstab das, was im großen in den Lagerhäusern der Whiskydestillerien in Schottland passiert: Singel Malts durch Fasslagerung veredeln. Blanz setzt auf Aromen aus der Pfalz. Das Ganze nennt sich Pfälzer Leidenschaft.