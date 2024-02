Andreas Boltz möchte Antisemitismusbeauftragter werden. Er sei jüdischstämmig. Aber er kann keine Vorfahren benennen. Auch OB Dominik Geißler lässt jedes Gespür vermissen.

Der Schaden ist groß. Der vermeintlich ideale Kandidat für den Posten des ersten Antisemitismusbeauftragten in Landau entpuppt sich als Möchtegern-Jude. Andreas Boltz kann nicht Landaus Antisemitismusbeauftragter sein. Er hat sich selbst disqualifiziert. Und er hat der Sache geschadet. Einer, der Wunschdenken als Wahrheit vorgaukelt, setzt jede Glaubwürdigkeit aufs Spiel.

Boltz ist als Jude aufgetreten, auch wenn er offiziell nur eingeräumt hat, jüdischstämmig zu sein. Oberbürgermeister Dominik Geißler hat sich blenden lassen und nicht nachgefragt. Ja, er hat Boltz gar als „Lottogewinn“ gefeiert, weil er passe. Er bringe jemanden, der wisse, wie Juden fühlen, wie Juden denken, jubelte der Stadtchef bei der Vorstellung des Kandidaten. Geißler wollte, dass der neue Beauftragte Jude ist. Jetzt duckt er sich weg. Schon das Pochen auf den jüdischen Hintergrund widerspricht der Intention des Amtes, denn gegen Antisemitismus müssen gerade nicht die Juden, sondern alle Bürger vorgehen.

Selbst wenn man Boltz guten Willen unterstellen mag, so sind seine Aussagen nicht stimmig. Wie kann jemand, der kein Jude ist und der nicht offiziell zum jüdischen Glauben konvertiert ist, sich doch als Teil der jüdischen Gemeinde in Karlsruhe gebärden? Stimmen seine Angaben überhaupt? Jetzt flüchtet sich Boltz in eine Erbgutanalyse, von der keine seriöse Erkenntnis zu erwarten ist. Dass er behauptet, er habe jüdische Wurzeln, kann aber keine jüdischen Vorfahren benennen, stellt seine Glaubwürdigkeit infrage.

Das Thema Antisemitismus ist so explosiv, dass sich kaum jemand im Stadtrat die Finger daran verbrennen will. Deshalb ist der Rat dem OB überwiegend blind gefolgt statt mit klarem Verstand zu hinterfragen.

Dominik Geißler ist dringend zu raten, bei einem zweiten Versuch, einen Beauftragten zu finden, die Stadtgesellschaft frühzeitig einzubinden. Ob jüdisches Leben eines Tages in Landau wieder sichtbar wird, was Geißler als Ziel ausgerufen hat, lässt sich nicht erzwingen.