Ein Landauer, der sich über ein Jahr lang an seinem Nachbarskind vergriffen hatte, muss hinter Gitter. Das Landgericht sprach ihn in vier schweren Fällen des sexuellen Missbrauchs sowie vier weiteren Fällen schuldig. Er hatte das Vertrauen des Mädchens ausgenutzt, um sich an ihr zu vergehen, sagte der Richter in seiner Urteilsverkündung.

„Es gibt in dieser Geschichte nur Verlierer.“ Mit diesen Worten begann der Vorsitzende Richter Markus Sturm seine Urteilsbegründung am Montag vor dem Landgericht in Landau. Da