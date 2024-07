Dieses Wochenende ist Landauer Sommer. Hier gibt’s einen Überblick über das Programm, die Parkmöglichkeiten und was es sonst noch so gibt.

Manchmal geht’s eben nicht ums Wetter, wenn vom Sommer die Rede ist. Sondern um Live-Musik, Essen aus verschiedensten Buden und um Schorle. Klar, es geht um den Landauer Sommer. Heute startet das Stadtfest – und es ist größer, als man es gewohnt ist. Neben den üblichen Bühnen auf dem Rathaus-, dem Stifts-, dem Untertor-, dem Thomas-Nast-Platz (vor der Roten Kaserne) und in der Bachgasse (Green Bar) gibt es drei neue. Nämlich in der Badstraße, der Ostbahnstraße (Magazine) und auf dem Neuen Messegelände (Arena Beach). Der Landauer Sommer wird Freitag und Samstag 11 bis 1 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 22 Uhr gefeiert.

Das gibt’s am Freitag

Das Programm am Freitag startet auf dem Rathausplatz um 14 Uhr auf dem Rathausplatz mit Dosenmusik, 17 Uhr folgen Affezibbel und ab 20 Uhr Saftwerk. Auf dem Stiftsplatz geht um 17 Uhr mit 2Weiter los, es folgen 18.30 Uhr Montezumas Revenge, 20 Uhr Addicted und 22.15 Uhr Flash 'K' Swag. Auf der Studi-Bühne am Thomas-Nast-Platz starten um 19.45 Uhr Sun’s Sons, gefolgt von Lazy Lizzard Gang um 21.15 Uhr und ab 22.45 Uhr Bobo_PK. Am Untertorplatz gibt’ um 17 Uhr Pasi der Pogo und ab 20.30 Uhr Die Dicken Kinder. In der Badstraße tritt ab 20 Uhr DJ Denny Delano auf, in der Bachgasse ab 18 Uhr

Das Programm am Samstag

Auf dem Rathausplatz spielen ab 14 Uhr Weinstraße 99, ab 17 Uhr Florale und ab 20 Uhr Cris Cosmo. Gleich fünf Auftritte gibt’S auf dem Stiftsplatz. Das Programm beginnt BAF Südpfalz präsentiert: Menschen mit Behinderung singen ihre Lieblingslieder (Karaoke) ab 15 Uhr, ab 17 Uhr spieĺen 4 Hombres, ab 18.30 Uhr Annie Questions, ab 20 Uhr Palatine Six und ab 22.15 Uhr X-Rays. Vor der Roten Kaserne gastieren um 14 Uhr The Garlickies, ab 18.45 Uhr Nibiru Natives, ab 20.15 Uhr Skuff Barbie, ab 21.45 Uhr: Satarii und ab 23 Uhr Matt Gold B2B Merze (Linke Box). Auf dem Untertorplatz spielen ab 17.30 Uhr Taste of White sowie ab 20.30 Uhr Acoustic Vibration. An der Badstraße gib es ab 20 Uhr Sven Klein und Eike Baron, an der Bachgasse Disco Brutalo. Vor dem Magazine spielen ab 19 Uhr Acoustic & Amazing. Auf dem Neuen Messegelände sind Sommer Vibes zu Techno-Beats angesagt. Mit: 17 Uhr Pace, 18 Uhr Jonas Felden,19.30 Uhr Aikai, 21 Uhr Theo Kraft und 22.30 Uhr Dandree.

Schlussendlich: Der Sonntag

Der finale Tag endet auf dem Rathausplatz ab 11.30 Uhr mit der Big Band Dudenhofen, ab 15 Uhr folgt das Johnny Rieger Trio und ab 18.30 Uhr spielen Hossa. Auf dem Stiftsplatz gibt es 13.15 Uhr Hinz Un?! Kunz, ab 14.30 Uhr The Buskers, ab 15.45 Uhr Ampra, ab 17.15 Uhr Deafen Goblins und ab 19 Uhr Insanity. Am Thomas-Nast-Platz startet das Programm um 13.30 Uhr mit Improtheater, es folgen ab 17.45 Uhr Stuhlprobe, 19.15 Uhr: Atomic Schmidt und 20.45 Uhr: Yugi Jost & DJ Umuriel. Auf dem Untertorplatz sind ab 16.30 Uhr Kapp & Chino zu Gast, um 19.30 Uhr folgen Treibsand Acoustic. Vor dem Magazine spielen ab 18 Uhr Thomfreds, auf dem Messplatz steigen Beach&Chill und später das Public Viewing des EM-Finales.

Wie kommt man hin und weg?

Da beim großen Sommer-Fest ziemlich viel los sein wird, rät die Stadtverwaltung, direkt die großen Parkplätze oder Parkhäuser anzusteuern. Das wären dann der Alte Messplatz, der Parkplatz am Freibad oder der Weißquatierplatz. Ebenfalls geöffnet ist das Parkhaus am Großmarkt. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist und in einem der entsprechenden Einzugsgebiete wohnt, kann auch die Flexline nutzen. Diese ist mit vier Bussen unterwegs und fährt bis 3 Uhr in der Nacht.

Was gibt’s noch?

Für Samstag haben Geschäfte in der Landauer Innenstadt einen Summer-Sale angekündigt. An diesem Datum gibt es auch in Annas Landpartie in der Kugelgartenstraße den Weihnachtsflohmarkt.

Im Netz

Das ganze Programm des Landauer Sommer gibt’s im Netz unter landau-tourismus.de/landauer-sommer#