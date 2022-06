Seit Sommer 2018 sind die Eigentümer, die mehrfach gewechselt haben in den letzten Jahren, und die Stadt Landau im Gespräch, was an der Ecke König-/Reiterstraße entwickelt werden kann. Nun hat der neue Besitzer der Immobilie Nägel mit Köpfen gemacht und den klotzigen Bau abreißen lassen. Derzeit wird der Schutt abgetragen. Nun reicht der Blick von der Weißquartierstraße bis vor in die Reiterstraße hinter dem Versorgungsamt. Dort, wo früher das Lokal „Kaktus“ und ein Sonnenstudio beheimatet waren, möchte die Masterground Project GmbH mit Sitz in Germersheim Wohnungen und eine Gewerbeeinheit im Erdgeschoss bauen. Das Landauer Architekturbüro Hausgemacht hat den Auftrag für die Planung des Neubaus erhalten. Doch erst einmal gehört die Baustelle den Archäologen, denn im Boden soll ein ehemaliges Pulvermagazin schlummern.