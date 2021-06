Es ist noch nicht vorbei. Vor mehr als fünf Jahren haben islamistische Attentäter in Paris 130 Menschen getötet und 700 verletzt. Einer von ihnen kam aus Weißenburg. Es war ein netter Junge von nebenan, ein Klassenclown. Jetzt ermitteln die Sicherheitsbehörden wieder in seiner Heimatstadt, bei seiner Familie.

Der Knall war am Dienstagfrüh in ganz Weißenburg zu hören. Er erscholl morgens um sechs, kurz bevor die Morgenglocken läuteten. Von Weitem klang es wie ein Pistolenschuss. Doch es war kein Schuss. Maskierte Mitglieder einer Spezialeinheit der französischen Polizei hatten unweit des Bahnhofs eine Wohnungstür aufgesprengt. Selbst die Bürgermeisterin war nicht im Vorfeld informiert worden und hatte deshalb auf die aufgeregten Anrufe der Bürger, was da los sei, keine Antwort.

Mittlerweile ist klar, dass die Aktion in Weißenburg und eine weitere im 200-Seelen-Dorf Keffenach, 15 Kilometer südwestlich der Stadt, mit den blutigen Terroranschlägen vom 13. November 2015 in Paris zu tun hat. Die Terrororganisation „Islamistischer Staat“ hatte damals in einer koordinierten Anschlagsserie, verteilt auf mehrere Orte in der Stadt, 130 Menschen getötet und knapp 700 verletzt. Einer der drei Attentäter, die in der Konzerthalle Bataclan das größte Blutbad mit allein 89 Toten anrichteten, war ein junger Weißenburger: der 23-jährige Foued Mohamed-Aggad.

Die Mutter wird befragt

Jetzt ist seine Familie neu ins Visier der Fahnder geraten. Die Aktion in Weißenburg galt der 54-jährigen Mutter des Attentäters; sie wurde gestern noch immer in Straßburg von der Polizei befragt. In Keffenach wurde Foueds Tante festgenommen. Insgesamt gab es fünf Festnahmen im Elsass, darunter in Straßburg die Eltern von Hadjira, der jungen Frau, die Foued Mohamed-Aggad im März 2014 nach Syrien gefolgt war, ihn dort nach islamischem Ritus heiratete und im August 2015 dort ein Kind von ihm gebar. Hadjira und das Kind gelten als in Syrien umgekommen. Foued starb im Bataclan durch Polizeikugeln.

Schon im Januar 2019 waren eine Schwester, eine Halbschwester und die Mutter des Attentäters unter dem Verdacht der Terrorfinanzierung festgenommen worden. Sie wurden damals nach wenigen Tagen freigelassen. Die Mutter, alleinerziehend seit ihrer Scheidung 2007, hatte von Anfang an beteuert, von den Anschlagsplänen Foueds nichts gewusst zu haben. Im Gegenteil: Seit er nach Syrien ausgereist war, habe sie versucht, ihn zur Rückreise zu bewegen; dafür habe sie ihm auch Geld geschickt. Hat die Polizei jetzt neue Hinweise?

Bei Polizei und Armee blitzt er ab

Bei den Weißenburgern spült die Polizeiaktion alte Erinnerungen hoch, die Erinnerung daran, wie nahe ihnen der kalte Hauch des Terrors gekommen ist. Völlig geschockt waren sie damals von der Nachricht, einer der Ihren, einer, der als Schüler Rap-Musik hörte und gern feierte, habe fröhliche, friedliche Konzertbesucher mit einer Kalaschnikow niedergemäht. Die ehemaligen Mitschüler beschrieben Foued und seinen älteren Bruder Karim als nett und mitfühlend. Foued habe gern den Clown gespielt. Eine ehemalige Lehrerin erinnerte sich, die Brüder seien „lebhaft“ und ein bisschen „turbulent“ gewesen, aber nicht mehr als andere Pubertierende.

Nach der Schule bewirbt sich Foued bei der Armee und der Polizei, erfolglos. Er nimmt das übel, glaubt, es liege an seinem marokkanischen Namen. 2012, da ist er gerade zwanzig, findet er plötzlich die Moscheegemeinden in seiner Stadt zu lasch und fährt regelmäßig zum Beten nach Straßburg, wo sein älterer Bruder mittlerweile lebt. 2013 verschwindet er nach Syrien.

Von IS-Anwerber radikalisiert

Rund 15 junge Männer gehörten der Straßburg-Weißenburg-Zelle an, wie sie heute genannt wird. Radikalisiert wurden sie wahrscheinlich von Mourad Fares, einem der wichtigsten IS-Anwerber in Frankreich. Zehn von ihnen reisten 2013 nach Syrien. Die Zeitung „Dernìeres Nouvelles d’Alsace“ fand bei Recherchen neben den beiden Aggad-Brüdern noch drei andere Weißenburger, die der Zelle angehörten. Die Syrien-Reisenden, auch Foueds Bruder Karim, kamen nach wenigen Monaten zurück und wurden später zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Foued aber blieb in Syrien. Und kehrte erst wieder, um zu morden.