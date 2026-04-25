Es geht los: Am Samstag startet der Maimarkt – und er endet in diesem Jahr bereits am Sonntag kommender Woche. Denn der Montag ist wegen mangelndem Besucherinteresse und daher aus finanziellen Gründen gestrichen worden. Aber das soll der Feststimmung keinen Abbruch tun: Wie in jedem Jahr laden Schausteller, Amüsier- und Fahrbetriebe, Händler, aber auch die Betriebe der Essensgasse und des Weindorfs die Südpfälzer ein, aufs Fest zu kommen. Auf dem Markt wartet mit dem Laufgeschäft Lost Escape Adventure auch eine Maimarkt-Neuheit auf die Besucher. Dazu gibt’s diesmal wieder einen Wellenflieger, den Breakdancer, den Musikexpress sowie Fahrgeschäfte für Kinder jeden Alters. Der Mittwoch ist der Familientag, angekündigt sind halbe Preise in jedem Fahrgeschäft. Zudem werden an den beiden Sonntagen sowie am Feiertag 1. Mai Frühschoppen-Konzerte gespielt.