Neben dem Impfangebot im kommunalen Impfzentrum in Landau (allerdings nur mit Termin) und weiteren Sonderimpfaktionen besteht in dieser Woche auch wieder die Möglichkeit, sich im Impfbus des Landes gegen Corona impfen zu lassen. Der Bus hält zweimal im Landkreis Südliche Weinstraße. Am Montag, 20. Dezember, steht er von 9 Uhr 17 Uhr an der Festhalle in Herxheim, Bonifatiusstraße 22. Am Mittwoch, 22. Dezember, ist der Bus von 9 bis 17 Uhr am Bürgerhaus in Billigheim-Ingenheim, Westliche Gleisbergstraße 23.