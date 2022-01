Zwischen zwei Autofahrern ist es am Samstagnachmittag, 8. Januar, zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Wie die Landauer Polizei berichtet, gerieten die beiden Männer im Bereich der Rheinstraße/Marienring in Streit. Der Grund: die Fahrkünste des jeweils anderen. Nach ihrem Wortwechsel hätten die beiden Streithähne ihre Fahrt bis zur Ampelkreuzung in der Zweibrücker Straße/ Wollmesheimer Straße fortgesetzt. An der roten Ampel stieg der 53-jährige Fahrer aus und schlug dem 21-jährigen Mann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Dies wurde laut Polizei von mehreren unabhängigen Zeugen beobachtet. Der 53-Jährige gab an, zuvor von dem 21-Jährigen geschlagen worden zu sein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.