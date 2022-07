Und nun ist er Geschichte. Der Weinstraßen-Erlebnistag war einmal. Schön war’s mit dir, lieber Tag. Du bist, wenn man den Landräten, dem OB und dem Verein Pfalzwein so zuhört, einem Veranstaltungsverhinderungspolizeiordnungsgesetz der Landesregierung zum Opfer gefallen, und deine Leiche gefleddert hat das faule Volk, das nicht arbeiten und nur besoffen auf E-Bikes durch die Gegend rasen wollte. Auch touristisch warst du uninteressant: Nur Tagesgäste hast du angezogen, die noch nicht einmal den Anstand hatten, hier zu übernachten. Nein, die Leute wollten nur Essen, Trinken, ein bisschen Spaß und einen schönen Tag in der Pfalz haben. Das haben sie nun davon. Und du, lieber Tag, hast dich nicht angestrengt. Nur Arbeit hast du gemacht. Schämen solltest du dich. Was dir passiert ist, geschieht dir gerade recht. Und dein Schicksal könnte auch vielen anderen Festen blühen: Das vermaledeite Gesetz gilt überall – und überall wollen die Leute lieber saufen als arbeiten. Auch auf dem kleinsten Dorf. Somit warst du Vorbild und wirst wohl leider auch eines bleiben.