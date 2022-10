Zu einer Bedrohung mit einem Messer kam es am Freitag gegen 17.20 Uhr in der Ostbahnstraße in Landau. Zwei 25 und 26 Jahre alte Männer gerieten laut Polizei aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der 26-Jährige ein Messer und bedrohte sein Gegenüber damit. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Täter in Richtung Innenstadt. Mehrere Zeugen hatten ihn jedoch gefilmt, weshalb er kurze Zeit später festgenommen werden konnte. Da der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er gab an, von seinem Kontrahenten angespuckt worden zu sein. Beide müssen sich nun in entsprechenden Strafverfahren verantworten. Verletzt wurde niemand.