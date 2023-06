Bald ist es so weit: Zum Abschluss des Landauer Kindertages am 17. Juni werden wieder Tausende Quietscheenten beim großen Entenrennen die Queich hinunterrasen. Rund 2000 Adoptionsurkunden seien für die 17. Auflage des Spektakels des Kinderschutzbundes inzwischen verkauft, wie der Verein mitteilt. Gestartet wird das Rennen um 15 Uhr, wenn die beiden Radlader am Startpunkt Waffenstraße die gelben Tierchen in den Fluss werfen. Getrieben von der Strömung paddeln die Quietscheenten bis zu ihrem Ziel in die Bachgasse. Die Adoptiveltern der schnellsten Rennenten können ihre Preise direkt auf der Bühne oder angrenzend beim Rennbüro in Empfang nehmen. Der Vorverkauf für 3,50 Euro pro Stück läuft weiterhin. Jede adoptierte Gummiente unterstützt die Kinder-, Jugend- und Familienhilfeangebote des Vereins. Erhältlich sind die Patenschaften bei 13 Verkaufsstellen in der Landauer Innenstadt sowie im Kinderhaus Blauer Elefant des Kinderschutzbundes. Außerdem können am Renntag bis 13 Uhr an mobilen Ständen und bis 14 Uhr am Rennbüro in der Bachgasse noch Urkunden für die quietschgelben Schwimmer erworben werden.

Info

Mehr Informationen zum Landauer Entenrennen und den Verkaufsstellen online unter: www.kinderschutzbund-landau.de/entenrennen/