Klänge aus einer anderen Sphäre mitten in der Pfalz: Dafür ist der Landauer Peter Gläsel bekannt. Der Gründer und Chef der Pfalz-Didgers erklärt seine Leidenschaft für das exotische Instrument.

Manchmal zieht sich der Landauer Peter Gläsel mit einem Didgeridoo an ein Bachufer zurück und lässt die eigentümlichen Töne des wohl ältesten Instruments der Welt über die Wipfel schweben. Ganz allein mit sich und der Natur. Aber mindestens genauso gern spielt er mit anderen und für andere.

Gläsel, der am Sonntag, 9. Juni, 70 Jahre alt wird, ist Gründer und Chef der „Pfalz-Didgers“, einer Band der besonderen Art. Mit den meterlangen tönenden Röhren treten die Didgers seit zwölf Jahren nicht nur bei Festen und Feiern auf. Sie geben die Kultur der australischen Ureinwohner auch weiter. Zum Beispiel bei einem jährlich stattfindenden Workshop, „Didgeridakel“ genannt.

In Sydney das Interesse geweckt

Gerne erzählt Peter Gläsel, ein gebürtiger Bremer, wie bei ihm die Leidenschaft zum urtümlichen Blasinstrument erwacht ist. 1985 ist er zum ersten Mal mit Familie in Australien gewesen. Als er einen Didgeridoo-Spieler in den Straßen von Sydney hört, erwacht sofort sein Interesse am Instrument der Ureinwohner. Aber die Familie ist im „Touristenstress“, viel Zeit bleibt nicht. Mit drei CDs und einer unerfüllten Sehnsucht im Gepäck fliegt Gläsel zurück.