Der Deutsche Bundestag ist seit Donnerstag für drei Tage in Landau. „Residiert der nicht in Berlin?“, werden Sie fragen. Natürlich. Die 736 Abgeordneten treffen sich im ehemaligen Reichstag zu ihren Sitzungen im Parlament. Um die Arbeit des gesetzgebenden Organs der Bundesrepublik Deutschland dem Volk näher zu bringen, geht jedoch das Infomobil des Bundestags auf Reisen. In diesem Jahr besucht der 23-Tonner 50 Städte und Gemeinden. Das Infomobil hält gedruckte und digitale Informationen bereit sowie eine Fotostation, die Fotos der Besucher am „Redepult des Plenarsaales“ ermöglicht. Außerdem gibt es beim Glücksrad etwas zu gewinnen. Am Freitag ist der Bus auf dem Landauer Untertorplatz von 9 bis 19 Uhr geöffnet, am Samstag von 9 bis 15 Uhr. Zwei Abgeordnete haben sich angekündigt: Am Freitag wird Thomas Gebhart (CDU) aus Jockgrim zwischen 10 und 12 Uhr dort sein, am Samstag zwischen 11.30 und 12.30 Uhr Mario Brandenburg (FDP) aus Rülzheim, der auch Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung ist.