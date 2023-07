So weit so absehbar: Das regelmäßig wiederkehrende Phänomen Sommer bringt Hitze und Trockenheit mit sich. Leider ebenfalls absehbar: Beides wird wohl zunehmen. Das führt zu Diskussionen, die mit jedem Jahr lauter werden, und es belastet uns Menschen wie auch viele andere Lebewesen.

Mit den Problemen, die die Hitze erzeugt, werden wir in den Sommerhochphasen ganz alltäglich konfrontiert, wenn die vertrocknenden Blumen uns zum Gießen zwingen wollen oder der Hund sich in der Innenstadt über eine der bereitgestellten Wasserschüsseln hermacht – oder wenn ein Wildtier auftaucht, das sich in der Hitze offensichtlich nicht mehr zu helfen weiß.

So geschehen vor Kurzem, als ich an einem viel zu heißen Tag aus der Redaktion heimkehre und im trockenen Garten ein kleines, stacheliges Etwas schwer atmend auf dem Boden finde. Igel sind nachtaktiv, sie am Tag zu sehen macht deutlich, dass irgendetwas nicht stimmt. Und auch mit dem kleinen Knirps ist in diesem Moment offensichtlich etwas nicht in Ordnung.

Hat das Tierchen nur Durst?

Die erste Reaktion ist also, das Tierchen aus der Hitze zu holen – tatsächlich hat der Igel sich mitten in der Sonne niedergelassen, was nur noch deutlicher macht, dass er Hilfe braucht. Wir, meine Mutter und ich, setzen ihn also auf der schattigen, wenn auch noch immer heißen Terrasse in einen Schuhkarton und bieten ihm etwas Wasser an. Es braucht ein wenig Überzeugung, aber als wir das Schälchen direkt vor seine Schnauze schieben, wobei ein klein wenig ausläuft, ist die Hürde endlich gering genug und er trinkt gierig. Danach kehrt das Leben erstaunlich schnell wieder in ihn zurück und er streift munter wackelnd über die Terrasse. Das ist erstaunlich, weil er vorher so schwächlich ausgesehen hat, als läge er im Sterben, aber gerade deshalb auch umso erfreulicher.

Unser kleiner stacheliger Besucher nach den ersten paar Schlucken. Foto: RIMA

Die ersten Versuche, ihn wieder in die Freiheit des Gartens zu entlassen, scheitern anfangs noch an seinem Sonnenanbetertrieb – immer wieder legt er sich an die gleiche Stelle und beginnt dramatisch zu keuchen – aber irgendwann verschwindet er doch noch im Unterholz. In der Dämmerung taucht er schließlich wieder auf und das mit einer ganzen Familie. Ein Muttertier und drei Geschwister, die allerdings deutlich größer sind als er. Die Sorge um den Kleinen kann dieses Ereignis also noch nicht vollkommen vertreiben und trotzdem scheint es ein gutes Zeichen zu sein. Aber schon am nächsten Tag beginnt das gleiche Schauspiel von Neuem. So kann es nicht weitergehen.

Diesmal bringen wir ihn ins vergleichsweise kühle Haus und erkundigen uns, was jetzt zu tun ist. Zuerst ein bisschen Katzennassfutter mit möglichst hohem Fleischanteil und dann ab zum Tierarzt, teilt uns eine Frau vom Nabu mit. Das Futter nimmt unser Gast gerne an – und setzt als Dankeschön einen kleinen Haufen ab. Das ist ein gutes Zeichen, denn bei ganz jungen Igeln muss das Muttertier am Po der Kleinen lecken, um die Kotproduktion anzuregen, wie uns gesagt wird. Und das dürfte selbst den größten Tierfreunden schwerfallen (allerdings reicht wohl schon eine Massage mit dem Finger aus). Manchmal scheint es dann beinahe so, als fühle er sich in seiner Kiste wohl, doch schon im nächsten Moment kratzt er wieder an den Wänden seines viel zu kleinen Gefängnisses, um irgendwo einen Ausweg zu finden. Es bleibt eben ein Wild- und kein Haustier.

Es kommt eine traurige Nachricht

Als er die Nacht dann endlich überstanden hat, geht es für ihn auf große Reise – und wir erhalten ein paar lang erwartete Antworten. Unser kleiner Igel ist ein Weibchen. Und sie ist vermutlich gar nicht das Kind der Igelmutter mit den großen Jungtieren. Wie die Kleine dann in unseren Garten gelangt ist, kann man nicht genau sagen. Vielleicht gab es noch ein zweites Muttertier, das nicht mehr von einem seiner nächtlichen Raubzüge zurückgekehrt ist. Dadurch, dass es immer weniger Insekten gibt, fällt es auch Igeln im Sommer schwerer, Futter zu finden – falls man zufüttern will, gibt es extra Futterhäuschen, die Ratten abhalten, wird uns gesagt. Unsere stachelige Freundin kommt jedenfalls zu einer Expertin, denn die Aufzucht von jungen Igeln ohne Muttertier ist für Laien kaum möglich. Und wenn sie groß ist, sagt die Frau, kann sie vielleicht sogar wieder in ihr altes Revier zurück: unseren kleinen, wilden Garten.

Aber nicht lange danach kommt die traurige Nachricht, das kleine Igelmädchen habe es nicht geschafft. Warum? Vielleicht kam die Hilfe am Ende einfach zu spät. Sie war schließlich noch jung und abgemagert, wer weiß, wie lange sie allein war. Jedenfalls wird es wohl immer wichtiger werden, auch Wildtieren im Sommer zur Seite zu stehen – und wenn es nur mit einem Schälchen Wasser ist.