Die Klinik für Gerontopsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Pfalzklinikums bietet ab August eine neue Gruppentherapie in Landau an: Das Angebot richtet sich speziell an Menschen mit Depression über 65 Jahren, teilt das Pfalzklinikum mit. Im vertrauensvollen Rahmen der Gruppe informieren die Therapeuten des Pfalzklinikums über Depressionen und stellen verschiedene Strategien zur Bewältigung vor. Die Teilnehmer lernen „im Austausch mit anderen Betroffenen mehr über Ihre Erkrankung sowie den Umgang mit Symptomen wie Niedergeschlagenheit, Antriebslosigkeit und negative Gedanken“. Eine Anmeldung ist erforderlich. Der Einstieg in die Gruppe ist nach Anmeldung jederzeit möglich.

Info



Landauer Ambulanz Zentrum, Paul-von-Denis-Straße 2b,

immer montags, 8:15–9:45 Uhr, Anmeldung: Katharina Haus, Tel.: 06349 900-5226305, E-Mail: katharina.haus@pfalzklinikum.de