Die Mitglieder der europäischen Partei Volt in Landau haben Dennis Niegel als Spitzenkandidaten für die Stadtratswahl am 9. Juni. Der 41-Jährige stammt aus dem Norden des Landes, lebt seit zwei Jahren in Landau und ist im Gesundheitswesen tätig. Volt tritt in Landau mit einer paritätischen Liste von vier Kandidaten an: Neben Niegel auch Anne Niegel, Jan-Erik Mutz und Sara Zimpelmann. Da Volt erstmalig an der Stadtratswahl teilnehmen möchte, ist die Partei auf Unterstützung der Bürger angewiesen, um den Wahlvorschlag einzureichen. Informationen unter www.volt.link/rlp-kw.