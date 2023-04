Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

150 Jahre ist es her, dass im Krieg von 1870 Deutsche und Franzosen aufeinander losgegangen sind – nicht zum ersten und auch nicht zum letzten Mal. Deutschland hat der Krieg ein Kaiserreich beschert, Frankreich hat die Monarchie abgeschafft. In Landau erinnern drei Denkmale an den Krieg, aber was bedeuten sie genau?

Drei Denkmäler erinnern in Landau an den Krieg von 1870/71. Das auf eine Initiative des Landauer Kriegervereins zurückgehende und am 9. August 1885 enthüllte Denkmal auf dem Alten Friedhof hatte