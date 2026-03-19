Die ehemalige Hauptpost in Landau ist zu einem Schmuckstück der Ostbahnstraße geworden. Zum schicken Outfit passt auch der neue Name Domizil. Es fehlen nur noch einige Mieter.

Die letzten Absperrgitter wurden am Mittwoch entfernt, jetzt strahlt der neue Wohnkomplex in seiner ganzen Pracht mit der Sonne um die Wette. Auch Thorsten Pluntke freut sich jedes Mal, wenn er nach Landau kommt. „Das sieht echt gut aus“, sagt der Projektleiter der Phoenix Living GmbH und lacht. Der Bauträger aus Stuttgart hat einen zweistelligen Millionenbetrag bewegt – genau beziffern möchte Pluntke das Investment nicht – und bereits alle 26 Wohnungen verkauft. Die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen sind 62 bis 124 Quadratmeter groß.

So sah die alte Post vor der Sanierung aus. Foto: van

Neue Besitzer haben auch die Gewerbeflächen auf insgesamt knapp 1300 Quadratmetern hinter den dekorativen Spitzbogenfenstern im Erdgeschoss. Phoenix Living hat die Fläche an zwei Interessenten verkauft und berät jetzt noch bei möglichen Vermietungen. Laut Pluntke könnten auch drei Gewerbeeinheiten Platz finden, dank einer flexiblen Unterteilung mit Trockenbauwänden. Derzeit werde mit Interessenten verhandelt. Bei weiteren Details hält sich der Projektleiter bedeckt. Er verrät auch nicht, um welche Branchen es sich handelt oder handeln könnte.

So sah die 1924 gebaute Post früher aus. Repro: Iversen/Stadtarchiv

Phoenix Living hat das historische Gemäuer mit Fingerspitzengefühl angepackt. In enger Abstimmung mit der Denkmalpflege wurden alle Möglichkeiten für eine moderne Wohn- und Geschäftsanlage ausgelotet. Thorsten Pluntke lobt die Zusammenarbeit als vorbildlich, was auch für das Landauer Bauamt und die Generaldirektion Kulturelles Erbe gelte.

Film von der Baustelle

Redakteurin Judith Hörle war im August 2024 auf der Baustelle in der Ostbahnstraße zu Besuch und hat einen Film gedreht. Wenn Sie ihn sehen möchten, finden Sie ihn im damaligen Bericht. Dorthin gelangen Sie unter rheinpfalz.de/altepost oder durch Scannen des QR-Codes.

Phoenix-Geschäftsführer Stephan Pflumm hatte versprochen, den Bau wertschätzend zu behandeln, was gelungen ist. Allein die Steinmetzarbeiten suchen ihresgleichen. Lars Timrott aus Rinnthal half dabei, den historischen Charakter des mehr als 100 Jahre alten Gebäudes wieder zur Geltung zu bringen, in dem es in den Ursprungszustand zurückversetzt wurde. Der Steinmetz hat im Westflügel, wo früher die eckige Eingangstür zur Postfiliale war, wieder einen Torbogen eingezogen – wie in früheren Zeiten. Schwerpunkt Timrotts Arbeit waren die Fenster. Pro Etage hat er allein 79 Simse eingebaut. Die Fenster wurden durch Sprossenfenster ersetzt.

Steinmetz Lars Timrott hat 79 Fenstersimse pro Etage eingesetzt. Foto: Judith Hörle

Die größte Herausforderung sei die Tiefgarage im rückwärtigen Bereich des Baus gewesen, berichtet Thorsten Pluntke. Bei Bodensondierungen kam die Grundmauer eines Kriegshospizes zum Vorschein – aus der Zeit, als Landau zu Bayern gehörte. Die Fundamente für die Tiefgarage, die ein Stück weit unter das Gebäude ragt, wurden schließlich um die historische Mauer herum gelegt. „Es war kein einfaches Bauwerk“, sagt Pluntke im Rückblick. Er könne nur allen Beteiligten gratulieren: „Top gemacht.“ Die Tiefgarage zählt 20 Plätze für die Bewohner. Weitere Parkplätze, auch für die Gewerbeeinheiten, sind im Hof untergebracht.

Projektleiter Thorsten Pluntke im Januar 2024 auf der Baustelle. Archivfoto: Iversen

Kaum war der Prachtbau fertiggestellt, was sich zwischenzeitlich wegen der Krise in der Baubranche um etwa ein Jahr verzögert hatte, da prangte auch schon das erste Graffiti an der frisch gestrichenen Wand an der Weißquartierstraße. Die Hausverwaltung hat laut Pluntke Anzeige erstattet.

Das Dach wurde mit Gauben aufgewertet. Foto: Iversen

Das historische Hauptpostgebäude war zusammen mit rund 1300 weiteren Gebäuden 2008 von der Deutschen Post an den Luxemburger Investmentfond Lorac verkauft worden und von diesem im September 2021 an Phoenix Living weiterveräußert worden. Post und Postbank waren im September 2023 mit ihrer Filiale in die ehemalige Commerzbank in der Marktstraße umgezogen, der Zustellstützpunkt war in einen Neubau im Grein umgesiedelt worden.