Am Mittwoch bebte die Innenstadt nur so vor Aktivität und viel jungem Publikum; beim zweiten Landauer Demokratiefest hatte man die Qual der Wahl unter der Fülle von Angeboten.

Als OB Dominik Geißler die Bühne auf dem Rathausplatz betrat, um das zweite Demokratiefest zu eröffnen, hörte es auf zu regnen. Geißler hielt eine knappe Eloge auf das vielfältige Engagement der Bürger und dankte Organisatorin Angelika Kemmler, Ehrenamtsbeauftragte der Stadt. Auf dem Rathausplatz war ein vielfältiges Aufgebot an Ständen und Pavillons aufgebaut worden, die das bürgerliche Engagement vorstellten. Der Weltladen, der Verein Kinderrechte Afrika, das Netzwerk Diskriminierungsfrei, die Vereinigung der Sinti und Roma, der Bund Katholischer Jugend, der Tamilische Kulturverein, die Deutsch-Französische Gesellschaft, die Arbeitsgruppe Frieden und Konfliktforschung – das sind nur einige Beispiele. 25 Infostützpunkte waren es insgesamt.

Vornehmlich Jugendliche an den Ständen

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vertreten und beantwortete Fragen zum Einstieg in den polizeilichen Dienst. An den Ständen tummelten sich vornehmlich Jugendliche. Es wurde gefragt, zugehört, es entwickelten sich Gespräche und mancher Infoflyer wechselte vom Stand in die Hand eines Besuchers.

Die Schulleitungen quer durch alle pädagogischen Einrichtungen in Landau hätten das Event vorbildlich unterstützt, so war zu hören, und durch die Lehrkräfte vorbildlich vorbereiten lassen. An sämtlichen Ständen herrschte rege Beteiligung. Zwischendurch reichten Jugendliche schon mal einen Fragebogen zu Demokratie-Verhalten, Klimaschutz, sozialer Gerechtigkeit herüber. Textiltaschen wurden bemalt, die Wege fairen Handels demonstrierte eine riesige Weltkarte auf dem Pflaster. Der Verein Familienvielfalt informierte zur queeren Geschichte, und man konnte auch erfahren, wie das Buchen des Bürgerbusses genau vonstatten geht.

Drittklässler auf dem OB-Chefsessel

Die Grundschüler der Thomas-Nast-Schule hatten für eine kleine Ausstellung im Untergeschoss des Rathauses gebastelt und dabei unter anderem gelernt, dass auch sie im Rahmen einer Umfrage im demokratischen Prozess gehört, ihre Statements ausgewertet werden. Mehr als 80 Prozent von ihnen würden gerne die Hausaufgaben abschaffen und dafür längere Pausen einführen. Das dürfte allerdings auf sich warten lassen. Dennoch bereitete den Drittklässlern die Rallye durch die zahlreichen Flure des Rathauses sichtlich Spaß; zwischendurch durften sie auch einmal im Sessel des Oberbürgermeisters Platz nehmen.

Wer den Schauplatz wechselte, wurde weiter fündig. Im Alten Kaufhaus trafen die „Omas gegen Rechts“ auf viele Interessierte. Gut vorbereitet durch die Lehrkräfte am Eduard-Spranger-Gymnasium, schlugen die Oberstufler dort mit interessanten Fragen an die lebenserfahrenen Seniorinnen auf. Es ging unter anderem um Frauenrechte, den Umgang mit der Nazi-Vergangenheit und den Schutz von Randgruppen. Und die Jugendlichen trauten sich, fragten gezielt und hörten aufmerksam zu. Auch das „Omas“-Team war begeistert. Mit einem „Laufzettel“ ausgestattet, verpassten die jungen Aktiven nichts, griff ihre Planung von eigenem Projekt und freiem Durchstöbern der Angebotspalette terminlich gut ineinander.

Demokratisches Schach auf dem Stiftsplatz

Auf dem Stiftsplatz bot Dieter Herzel von der Schach-AG des Eduard-Spranger-Gymnasiums sein ungewöhnliches „Demokratie-Schach“; es wurde in Teams von bis zu vier Teilnehmenden gespielt und jeder Zug im Verband erörtert, am Großschach auf dem Platz ausprobiert und dann an den Plätzen vollzogen. Im Entreé der Stiftskirche hinterfragten indessen Schüler des Evangelischen Trifels-Gymnasiums Annweiler (TGA), unter anderem mittels eines Mitmach-Quiz, Revolutionen als vermeintliche Triebfeder der Demokratie. Drinnen, im Altarraum, zeigte eine Ausstellung großformatiger Porträts die bedeutendsten Demokratie-Ikonen aus den vergangenen 100 Jahren. Entstanden sind sie in den Kunst-Kursen der elften und zwölften Klassen am TGA.

85 Prozent Bekenntnis zur Demokratie

Noch einige Aktivitäten mehr gab es zwischen 9 und 13 Uhr parallel auch in Schulen, der Uni, im Zoo und an der Roten Kaserne, darunter Führungen, Plan- und Rollenspiele und Diskussionsforen. Angelika Kemmler bestätigte in ihrem abendlichen Resümee, dass alle Veranstaltungen bestens besucht waren. Der Nachmittag gestaltete sich dann etwas ruhiger, der große Pulk der Jugendlichen hatte sich erst einmal aufgelöst. Dennoch: Auch das Musikprogramm auf der Bühne mit der Big Band des Max-Slevogt-Gymnasiums, „The Rooster Palatina“ und dem Liedermacher Uli Valnion und seinem Programm „Die Gedanken sind frei“ fand sein Echo.

Die den ganzen Tag umspannende Fragebogenaktion des TGA ergab nach Auswertung, dass sich 85 Prozent der Befragten klar zur demokratischen Staatsform bekennen. Elf Prozent dagegen meinten, dass eine von einer einzigen „starken Hand“ regierte Diktatur die aktuellen Probleme besser lösen würde.