Rund zehn Personen haben am Sonntag in Landau ab 14.30 Uhr auf dem Landesgartenschaugelände gegen die Corona-Eindämmungsauflagen von Bund und Ländern demonstriert. Wie die Polizei mitteilt, hat sich die Veranstaltung recht schnell aufgelöst. Zur Demo hatten vor allem Rechtsextreme in einer Gruppe auf einem Messenger-Kanal aufgerufen. Am vergangenen Sonntag hatten noch rund 50, am Montag noch knapp 30 Personen unangemeldet demonstriert.