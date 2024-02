„Die AfD ist eine Nazipartei“

Vereine, Kirchen, Parteien und weitere hatten gerufen – und 3000 Menschen sind gefolgt. Gestern hat Landau gegen Rechtsextremismus Flagge gezeigt und für Demokratie und Vielfalt demonstriert. Im Zentrum: die AfD. Ein Redner wurde sehr deutlich.

Kurt Beck im Geburtstagsinterview

Am früheren Ministerpräsidenten Kurt Beck wurde stets geschätzt, dass er nah an den Menschen ist. Im Gespräch mit Redakteur Ali Reza Houshami erzählt der Steinfelder, welche Termine er besonders gerne wahrnimmt – und wie er seinen 75. Geburtstag Montag feiert.

Landmarkt Faas will am Ortsrand wachsen

Mehr als vier Mal so viel Verkaufsfläche wie am alten Standort wird der Landmarkt Faas in wenigen Wochen in Bellheim haben. Nach dem Umzug übers Wochenende Mitte Februar, soll es Anfang März eine offizielle Einweihungsfeier mit Sonderaktionen geben.

Misthaufen vor Rathaus gekippt

Am frühen Sonntagmorgen wurde vor dem Rathaus in Jockgrim ein Misthaufen gekippt. Dazu hat der Verursacher in Misthaufen vier Plakate gesteckt, die „Grüße aus der Nachbarschaft“ enthielten und forderten, „Keine Asylcontainer im Wohngebiet von Jockgrim!“ aufzustellen.

Mehr Nachfrage als Angebot bei Gesamtschulen

An den meisten Schulen im Landkreis Germersheim sind die Anmeldetermine für die Fünftklässler vorüber. Die Integrierten Gesamtschulen haben viel Zulauf. Nicht jede Schule kann alle Kinder aufnehmen, die sich angemeldet haben.