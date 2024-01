Unter dem Motto „Wir sind Landau! Wir sind Südpfalz. Alle zusammen für Demokratie und Vielfalt – gemeinsam gegen Rechts“ ist am Sonntag, 4. Februar, eine Kundgebung auf dem Rathausplatz mit anschließendem Demonstrationszug durch die Innenstadt geplant. Veranstalter dieser parteiübergreifenden Demonstration sind der Landauer Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt und der Verein für Toleranz und Menschlichkeit Südpfalz. Ihnen hat sich, wie es in einer Pressemitteilung heißt, ein breites Bündnis aus Parteien, Vereinen, Kirchen und Gewerkschaften angeschlossen. „Wir müssen aktiv werden, um für unsere wehrhafte Demokratie einzustehen. Demokratie hat man nicht, sondern man muss sie auch leben und verteidigen!“, betonen die Veranstalter. Auch wenn man auf dem breiten demokratischen Spektrum in vielem nicht einer Meinung sei, so habe man dennoch ein gemeinsames Ziel: Den endgültigen Rechtsruck zu verhindern und die Brandmauer gegen Rechts und somit die Demokratie zu stärken. Bürger, die sich der Demonstration anschließen wollen, seien dazu herzlich eingeladen. Los geht es um 14 Uhr auf dem Rathausplatz.