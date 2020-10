Die Landauer Gruppen von Fridays for Future und Extinction Rebellion wollen am Samstag ab 13 Uhr auf dem Rathausplatz für den Erhalt des Dannenröder Waldes in Hessen abhalten. Geplant seien Redebeiträge, anschließend soll es bis zum frühen Abend eine Mahnwache als Zeichen gegen die Abholzung der betroffenen Waldgebiete geben, teilt Kaycee Hesse für Fridays for Future mit. Durch den Dannenröder Wald soll künftig die A 49 führen, die Kassel und Gießen verbinden wird. Seit dem 1. Oktober 2019 ist der Wald von rund 100 Aktivisten besetzt.