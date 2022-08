Querdenker haben sich am Samstag erneut zu einem Aufzug mit Autokorso in Landau versammelt. Laut Polizei nahmen an der Demonstration etwa 100 Menschen teil, danach fuhr ein Teil davon mit sechs Fahrzeugen in Richtung Annweiler. Während des Aufzugs sei es seitens der Teilnehmer zu zwei Verstößen gegen die Versammlungsauflagen gekommen, wie die Polizei auf Anfrage mitteilt. Aus Reihen der Demonstranten wurden drei Strafanzeigen wegen Beleidigung gestellt – „wegen Zeigen des Mittelfingers und einem Schriftzug auf der Straße“, so die Polizei. Außerdem hätten Passanten ein Ei und eine Zwiebel in Richtung des Demonstrationszugs geworfen. Tags zuvor versammelten sich schon rund 150 Querdenker in Herxheim. Dabei wurden laut Polizei drei Verstöße gegen Versammlungsauflagen gezählt, und zwar weil der Aufzug stoppte. Aus den Reihen der Demonstranten wurde eine Anzeige wegen Beleidigung gestellt, weil ein Passant den ausgestreckten Mittelfinger zeigte.