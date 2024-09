Das Forum Demenz Kreis Südliche Weinstraße/Stadt Landau zeigt anlässlich des Welt-Alzheimertages am Montag, 16. September, um 18 Uhr den Film „Eines Tages…“ über Menschen mit Demenz in unterschiedlichen Stadien im Gloria Kulturpalast, Industriestraße 3-5 in Landau. Mit dem Filmabend möchte das Forum Demenz laut Mitteilung Angehörigen Mut machen und auf Unterstützungsmöglichkeiten vor Ort hinweisen. In drei ineinandergreifenden Geschichten erzählt der Spielfilm „Eines Tages…“ von Menschen, die sich dem Thema Demenz im Alltag stellen. Einlass ist ab 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 6 Euro inklusive einem Getränk.